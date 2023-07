A vitória do Flamengo sobre o Athletico Paranaense, no meio de semana, teve contornos épicos para os jogadores. O duelo foi bastante disputado, em que o Rubro-Negro precisou se virar para defender as investidas do adversário. Depois do triunfo e da classificação, os atletas comemoraram muito e celebraram a vaga nos vestiários.



No vídeo de bastidores, enviado pela FlaTV, Gabigol e Arrascaeta comandam a festa ainda no gramado da Ligga Arena, novo nome da Arena da Baixada. Além disso, Sampaoli faz um discurso importante após o fim da festa, mantendo o elenco focado nas conquistas que podem chegar nesta temporada. Veja esse e outros detalhes do vídeo no player acima!