Em busca de uma reação na temporada, o Vasco procura reforços de peso na janela de transferências. Um dos nomes na lista cruz-maltina é do atacante Rafael Borré, atualmente no Eintracht Frankfurt, da Alemanha.



A missão de contratar o colombiano, no entanto, não será fácil. Segundo apurou o Lance!, as tratativas ainda não passaram de uma sondagem e há empecilhos que dificultam a vida do Vasco.



+ Apesar das dívidas, Vasco não teme transfer ban; entenda