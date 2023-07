Outro dado positivo que o torcedor do Fluminense pode se agarrar é com relação ao desempenho nos clássicos com mando de campo na temporada. No primeiro jogo, o Tricolor aplicou uma goleada histórica na final do Campeonato Carioca por 4 a 1, enquanto empatou por 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.