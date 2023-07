Sucesso em 2022 e queda em 2023



Cria do Montevideo Wanderers, Franco Fagúndez ainda passou pelas categorias de base do Danubio antes de chegar ao Nacional, em 2020. A estreia como profissional aconteceu em 2021.



Apesar da pouca idade, Fagúndez foi um dos protagonistas do Nacional-URU na temporada passada. Em 42 jogos, ele marcou 12 gols e deu cinco assistências.



O sucesso, no entanto, não se repetiu em 2023. O meia teve queda de rendimento e perdeu a condição de titular absoluto no Nacional.



+ Apesar das dívidas, Vasco não teme transfer ban da Fifa; entenda