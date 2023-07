Junto com o novo comandante chegam os auxiliares Emiliano Díaz e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.



Ramón Díaz teve seu último trabalho no Al-Hilal (SAU), quando conquistou o Campeonato Saudita, a Copa do Rei e foi finalista do Mundial de Clubes deste ano. Ele, inclusive, eliminou o Flamengo na semifinal do torneio.