Admar Lopes, o novo diretor executivo de futebol do Vasco é apresentado pelo clube no início da tarde desta quarta-feira (18). O dirigente concederá entrevista coletiva e dará as primeira declarações aos torcedores. Assista ao vivo no player acima.

Admar Lopes é o novo diretor de futebol do Vasco (Foto: Divulgação/Bordeaux)

Veja todos os jogadores contratados por Admar Lopes

Porto

James Rodriguez (COL)

Jackson Martinez (COL)

Alex Sandro (BRA)

Danilo (BRA)

Otamendi (ARG)

Mangala (BEL)

Mônaco

Fabinho (BRA)

Thomas Lemar (FRA)

Benjamin Mendy (FRA)

Bakayoko (FRA)

Djibril Sidibé (FRA)

Bernardo Silva (POR)

Lille

Jonathan David (CAN)

Rafael Leão (POR)

Jonathan Bamba (FRA)

Jonathan Ikoné (FRA)

Boubakary Soumaré (FRA)

Sven Botman (HOL)

Yusuf Yazici (TUR)

Nicolas Pépé (IVC)

Victor Osimhen (NIG)

Bordeaux

Alberth Elis (HON)

Boavista

Reggie Cannon (EUA)