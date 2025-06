O Vasco está de férias desde quinta-feira (13) e só retoma as atividades no dia 23 de junho. O calendário do futebol brasileiro foi paralisado em razão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, nos meses de junho e julho.

Os jogadores do Vasco terão 10 dias de férias. Apesar desse período sem treinamentos, o calendário cruz-maltino segue firme. Confira abaixo.

Agenda

Esta é a primeira semana de folga completa para o elenco profissional antes da reapresentação, no dia 23 de junho. A ideia do Cruz-Maltino dar 10 dias de férias faz com que o início de 2026, que também terá o calendário apertado, seja antecipado.

Apresentação de Admar Lopes

Admar Lopes será apresentado pelo Vasco nesta quarta-feira (18). O diretor de futebol desembarcou no Rio de Janeiro na segunda-feira (16) e dará as primeiras declaraçoes como executivo cruz-maltino em entrevista coletiva.

Departamento Médico

O Vasco conta com dois jogadores no Departamento Médico. São eles: David e Estrella. Ambos estão seguindo uma agenda diferente em relação ao restante do elenco, que está de férias. A dupla trabalha para ficar à disposição de Diniz após a pausa da Copa do Mundo de Clubes.

Próximos jogos do profissional masculino

Vasco x Botafogo - a definir data, horário e local - Brasileirão;

Independiente del Valle x Vasco - dia 15 de julho, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil - Sul-Americana;

Juventude x Vasco - a definir data, horário e local - Brasileirão.

