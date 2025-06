Rayan Vitor Simplício Rocha, popularmente conhecido como Rayan, é a principal promessa Vasco atualmente e desponta como o jogador que pode ser uma das maiores vendas da história do clube. O jovem atacante de 18 anos é o xodó de Fernando Diniz na segunda passagem do técnico pelo Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Cria da Barreira do Vasco, favela conhecida por ser berço de diversos talentos do Vasco, Rayan começou a dar os primeiros passos no futebol aos nove anos de idade. O atacante foi destaque em todas as etapas das categorias de base cruz-maltina.

Rayan também é filho de Valkmar, ex-zagueiro que passou pelo Vasco entre os anos de 1995 e 2000. O ex-jogador fez parte dos principais títulos da história do clube: Libertadores, Mercosul e Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x 777 Partnerts: entenda os próximos passos do imbróglio entre clube e empresa

Números impressionantes desde a base

Goleador nato. Esta é uma das principais características no DNA de Rayan. Ao todo, o atacante tem mais de 300 gols pelas categorias de base do Vasco. Entre os profissionais, o jovem de 18 anos soma oito gols e duas assistências em 63 jogos, sendo que esta temporada é a que mais balançou a rede, com cinco gols.

'Insubstituível e vai deixar muita saudade quando sair'

Rayan abriu os caminhos da vitória e classificação do Vasco aos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana. Foi do pé esquerdo dele que saiu uma bela chapada para abrir o placar contra o Melgar, logo aos 2 minutos de partida.

continua após a publicidade

O crescimento de Rayan é o principal ponto neste início de trabalho de Fernando Diniz, que tem o atacante como xodó. Após a partida, o técnico cravou que o jogador vai deixar muita saudade quando sair e o considera "insubstituível".

- Tive uma conexão muito rápida. É um jogador quer vai deixar muita saudade quando ele sair, mas não pode ser agora. Temos que arrumar outra alternativas. Ele é insubstituível. Não tem outro Rayan. Aquele outro Rayan jogava muito abaixo do que poderia. Ele faz parte do que projeto para o Vasco - disse Diniz.

Qual o preço para o Vasco vender Rayan?

O discurso de Fernando Diniz valoriza ainda mais Rayan. O técnico do Vasco, além de dizer que o atacante é "insubstituível", também afirmou que se o clube vender o jogador agora vai receber um valor menos do que o vai valer.

- O Rayan é imperdível. Vender o Rayan agora é vender por um valor muito menor do que ele vai valer. Você não contrata outro Rayan - afirmou o técnico do Vasco.

A expectativa do Vasco é de receber propostas a partir dos 20 milhões de euros (R$ 126 milhões na cotação atual). O Cruz-Maltino já recebeu diversas sondagens de clube europeus.