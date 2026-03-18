Fora de Campo

Inteligência artificial crava resultado de Vasco x Fluminense

Equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
07:50
Vasco e Fluminense se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão
Vasco e Fluminense se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão
Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as equipes cariocas.

A inteligência artificial previu um confronto equilibrado entre as equipes e com gols para ambos os lados. Na simulação, o Fluminense saiu como vencedor pelo placar de 2 a 1. A tecnologia chamou atenção para os contra-ataques da equipe tricolor.

Simulação de Vasco x Fluminense pela IA

O jogo começa intenso, com as duas equipes marcando forte no meio-campo. O time cruzmaltino aposta em bolas longas e velocidade pelas laterais, enquanto o tricolor trabalha mais a posse de bola, com passes curtos e paciência na construção.

1º Tempo:

  1. Aos 15 minutos, o Vasco quase abre o placar em um contra-ataque rápido, mas o chute sai raspando a trave.
  2. O Fluminense responde aos 28 minutos com uma jogada trabalhada que termina em defesa difícil do goleiro.
  3. Aos 40 minutos, o tricolor consegue furar a defesa com uma infiltração pelo meio e abre o placar: 0–1.

2º Tempo:

  1. O Vasco volta mais agressivo e pressiona desde o início.
  2. Aos 55 minutos, após escanteio, a bola sobra na área e o cruzmaltino empata: 1–1.
  3. O jogo fica aberto, com chances para os dois lados.
  4. Aos 78 minutos, o Fluminense encaixa um contra-ataque rápido e finaliza com precisão no canto: 1–2.
  5. Nos minutos finais, o Vasco pressiona com tudo, mas esbarra na defesa bem organizada do rival.

