Vasco

Vasco de Fernando Diniz só vence quando faz três ou mais gols

Todas as seis vitórias do Vasco com Diniz tiveram ao menos três gols marcados

Fernando Diniz, técnico do Vasco, durante partida contra o Atletico-MG, pelo Campeonato Brasileiro
Fernando Diniz, técnico do Vasco, durante partida contra o Atletico-MG, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
05:00
  • Matéria
  Matéria

Desde que assumiu o comando técnico do Vasco no começo de maio, Fernando Diniz tem buscado implementar sua filosofia de jogo ofensivo e com posse de bola. Mas um dado tem chamado bastante atenção: todas as vitórias do Gigante da Colina sob o comando de Diniz vieram quando o time marcou pelo menos três gols. Se o ataque não funciona em alto nível, a vitória simplesmente não vem.

⚽ As seis vitórias de Diniz pelo Vasco

  • Vasco 3 x 0 Fortaleza
  • Vasco 3 x 0 Melgar
  • São Paulo 2 x 3 Vasco
  • Vasco 3 x 1 CSA
  • Santos 0 x 6 Vasco
  • Sport 2 x 3 Vasco

O padrão é claro: média de 3,5 gols marcados por vitória. Por outro lado, quando o time não atinge essa marca ofensiva, não consegue os três pontos. Isso reforça um cenário em que o Vasco precisa ser extremamente eficiente na frente para compensar os próprios erros atrás.

➡️ Léo Jardim sobre empate com o Ceára: ‘Entregamos dois pontos’

Coutinho Vasco
Coutinho comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Coutinho x Neymar: Quem está mais próximo de voltar a Seleção Brasileira?

Desempenho como mandante no Brasileirão também preocupa

Em casa, os números são ainda mais preocupantes. No Campeonato Brasileiro, o Vasco com Diniz teve apenas uma vitória em sete jogos como mandante, com aproveitamento de apenas 28,6%. O time também apresenta desequilíbrio entre ataque e defesa:Desempenho como mandante também preocupa

⚔️ 7 jogos

✅ 1 vitória

🤝 3 empates

❌ 3 derrotas

⚽ 9 gols marcados

🛑 11 gols sofridos

🧤 Apenas 1 jogo sem sofrer gols

👟 13,2 finalizações para marcar 1 gol

⚠️ 7,9 finalizações sofridas por gol adversário

⏳ 61% de posse de bola média

São Januário, que sempre foi uma força do Vasco parece não estar sendo um fator tão forte nesta temporada, a última vitória foi no final de maio, na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza.

➡️ Vasco já desperdiçou sete pontos com gols sofridos no fim dos jogos no Brasileirão

Após a parada para o Mundial, Diniz teve tempo, mas resultados não vieram

Desde a última parada no calendário — quando, enfim, teve tempo para treinar o elenco — esperava-se evolução no desempenho coletivo. No entanto, o rendimento seguiu irregular:

16 jogos após a parada para o Mundial:

✅ 3 vitórias

🤝 8 empates

❌ 5 derrotas

📊 35,41% de aproveitamento

Apesar de uma melhora no desempenho e de certa estabilidade no estilo de jogo, isso ainda não se refletiu nos resultados. O excesso de empates e as derrotas evitáveis têm mantido o Vasco estagnado na parte inferior da tabela.

