Vasco de Fernando Diniz só vence quando faz três ou mais gols

Desde que assumiu o comando técnico do Vasco no começo de maio, Fernando Diniz tem buscado implementar sua filosofia de jogo ofensivo e com posse de bola. Mas um dado tem chamado bastante atenção: todas as vitórias do Gigante da Colina sob o comando de Diniz vieram quando o time marcou pelo menos três gols. Se o ataque não funciona em alto nível, a vitória simplesmente não vem.

⚽ As seis vitórias de Diniz pelo Vasco

Vasco 3 x 0 Fortaleza

Vasco 3 x 0 Melgar

São Paulo 2 x 3 Vasco

Vasco 3 x 1 CSA

Santos 0 x 6 Vasco

Sport 2 x 3 Vasco

O padrão é claro: média de 3,5 gols marcados por vitória. Por outro lado, quando o time não atinge essa marca ofensiva, não consegue os três pontos. Isso reforça um cenário em que o Vasco precisa ser extremamente eficiente na frente para compensar os próprios erros atrás.

Coutinho comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Desempenho como mandante no Brasileirão também preocupa

Em casa, os números são ainda mais preocupantes. No Campeonato Brasileiro, o Vasco com Diniz teve apenas uma vitória em sete jogos como mandante, com aproveitamento de apenas 28,6%. O time também apresenta desequilíbrio entre ataque e defesa:Desempenho como mandante também preocupa

⚔️ 7 jogos

✅ 1 vitória

🤝 3 empates

❌ 3 derrotas

⚽ 9 gols marcados

🛑 11 gols sofridos

🧤 Apenas 1 jogo sem sofrer gols

👟 13,2 finalizações para marcar 1 gol

⚠️ 7,9 finalizações sofridas por gol adversário

⏳ 61% de posse de bola média

São Januário, que sempre foi uma força do Vasco parece não estar sendo um fator tão forte nesta temporada, a última vitória foi no final de maio, na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza.

Após a parada para o Mundial, Diniz teve tempo, mas resultados não vieram

Desde a última parada no calendário — quando, enfim, teve tempo para treinar o elenco — esperava-se evolução no desempenho coletivo. No entanto, o rendimento seguiu irregular:

16 jogos após a parada para o Mundial:

✅ 3 vitórias

🤝 8 empates

❌ 5 derrotas

📊 35,41% de aproveitamento

Apesar de uma melhora no desempenho e de certa estabilidade no estilo de jogo, isso ainda não se refletiu nos resultados. O excesso de empates e as derrotas evitáveis têm mantido o Vasco estagnado na parte inferior da tabela.