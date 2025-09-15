Jair passa por cirurgia no joelho e envia mensagem à torcida do Vasco

O volante Jair, do Vasco da Gama, passou por cirurgia nesta segunda-feira (15) para tratar uma grave lesão no joelho direito. O procedimento foi realizado com sucesso, e o jogador aproveitou para tranquilizar os torcedores e agradecer o apoio que vem recebendo desde que se machucou.

- Fala, meus amigos. Passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe da minha vida, sou muito grato a ele. Eu creio que vai ser mais um recomeço na minha vida. Tenho fé que vou voltar melhor que antes. Desde já, agradeço todas as mensagens de carinho e apoio que eu tenho recebido. Agora é pensar na fisioterapia para voltar a jogar o quanto antes - disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais.

A lesão ocorreu durante a partida contra o Sport, última antes da pausa para a Data Fifa. Jair deixou o campo ainda no primeiro tempo após sofrer uma entrada dura de um adversário, e exames posteriores confirmaram a gravidade da situação: o volante teve uma lesão no ligamento cruzado anterior, lesão no ligamento colateral medial, lesões nos meniscos e uma lesão osteocondral, todas no joelho direito.

Jair precisou ser carregado após lesão no joelho na partida contra o Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O tempo estimado de recuperação é de oito a dez meses, o que significa que Jair não atuará mais nesta temporada. O jogador de 31 anos tem contrato até o fim de 2025, mas o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, já sinalizou a intenção de renovar o vínculo.