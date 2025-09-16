Gigantes do futsal estreiam com goleadas na Copa Mundo do Futsal Sub-19

Iniciada a fase mundial da Copa Mundo do Futsal Sub-19, as equipes brasileiras demonstraram sua força e tradição na modalidade logo na rodada de abertura. Disputado em Blumenau, Santa Catarina, o torneio viu os representantes nacionais protagonizarem goleadas expressivas. Clubes como Blumenau, Jaraguá Futsal e Magnus impuseram seus favoritismos com placares elásticos, enquanto o Vasco da Gama também assegurou uma vitória sólida, sinalizando um começo dominante para o Brasil na prestigiosa competição internacional de base. O Lance! transmitiu os jogos ao vivo no Youtube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Jogando em casa e com o apoio de sua torcida, o Blumenau - BRA foi impiedoso contra o Alcadia de Mosquera, da Colômbia, aplicando um sonoro 9 a 0. O resultado expressivo colocou a equipe catarinense na liderança do Grupo A, com três pontos e um saldo de gols invejável. No outro jogo da chave, o Imane Black Pearl United, da Tailândia, venceu o tradicional Boca Juniors por 3 a 2 em uma partida mais equilibrada.

Pelo Grupo B, o Jaraguá Futsal - BRA não ficou para trás e protagonizou a maior goleada do dia, um impressionante 15 a 2 sobre o Finca de Las Nubes, da Guatemala. A vitória esmagadora garantiu ao time de Jaraguá do Sul a primeira posição do grupo. Também pelo Grupo B, o Magnus - SP confirmou seu favoritismo e bateu o São Joseense - BRA por 6 a 3, assegurando seus primeiros três pontos.

continua após a publicidade

Magnus estreou com goleada na Copa Mundo do Futsal (Foto: Mauricio Mateus Moreira)

Representando o Rio de Janeiro, o Vasco da Gama também começou com o pé direito. A equipe cruzmaltina enfrentou o NY Ecuador, dos Estados Unidos, e não teve dificuldades para construir um placar de 9 a 2. Com o resultado, o Vasco divide a liderança do Grupo D com o Palma Futsal, da Espanha, que na sua estreia derrotou o Atlas Futsal, da Colômbia, por 10 a 1.

Partida entre Vasco e NY Equador na Copa Mundo do Futsal (Foto: Mauricio Mateus Moreira)

Classificação dos grupos da Copa Mundo do Futsal

Grupos da Copa Mundo do futsal

Grupo A

Blumenau (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Black Pearl United (Tailândia)

Alcaldía de Mosquera (Colômbia)

Grupo B

Jaraguá (Brasil)

Magnus (Brasil)

São Joseense (Brasil)

Finca de Las Nubes (Guatemala)

Grupo C

Corinthians (Brasil)

JEC Krona (Brasil)

Progresso (Argentina)

Salaz (Colômbia)

Grupo D

Palma Futsal (Espanha)

Atlas (Colômbia)

Vasco da Gama (Brasil)

NY Ecuador (Estados Unidos)