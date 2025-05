Vasco atualiza boletim médico de Lucas Freitas e Loide Augusto

O Vasco atualizou o quadro olínico de Lucas Freitas e Loide Augusto. O exame de imagem do zagueiro apontou uma "lesão parcial da fáscia plantar". O atleta voltou ao Rio de Janeiro para começar o tratamento junto ao Departamento de Saúde e Performance do clube.

Já o exame de Loide Augusto não apontou lesão. Com isso, o atacante vai viajar com a delegação para a Venezuela, onde o Vasco enfrenta o Puerto Cabello, na Sul-Americana.

Além do boletim médico, o Vasco informou que o zagueiro Lyncon e o meia Lukas Zuccarello, jogadores revelados pelo clube, participaram do treino em Brasília. Os dois jogadores seguem com o grupo para a Venezuela.

Confira o informativo divulgado pelo Vasco:

"Lucas Freitas: realizou exame de imagem que apontou lesão parcial da fáscia plantar. Retornou ao Rio de Janeiro para iniciar tratamento junto ao DESP

Loide Augusto: sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Realizou exame de imagem, que não apontou lesão estrutural da musculatura. Viaja com a delegação para Venezuela

Os atletas Lyncon e Zuccarello se juntaram a delegação na manhã desta segunda-feira (5), em Brasília, participaram do treinamento de hoje e seguem com o grupo para Venezuela."