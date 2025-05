O Vasco perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras na tarde deste domingo (4), no Mané Garrincha. A derrota se soma a uma sequência de cinco jogos sem vencer, mas após o apito final o zagueiro João Victor avaliou positivamente o desempenho da equipe, minimizando o erro cometido por Hugo Moura no lance do gol.

O time paulista foi superior no jogo, mas o Cruz-Maltino teve algumas oportunidades em contra-ataques bem armados. O Vasco segurou a pressão palmeirense até que Hugo Moura errou na saída de bola e Estevão recuperou, encontrando Vitor Roque para fazer o gol da vitória.

Vasco e Palmeiras se enfrentaram no Mané Garrincha pelo Brasileirão (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Confira as falas de João Victor, do Vasco

João Victor analisou a atuação do Vasco, destacando as chances criadas e reforçando que a saída de bola, que ocasiou ou o gol, funcionou em outros momentos do confronto. Assim, tirou o peso da falha de seu companheiro e frisou que fica como aprendizagem.

- Foi muito bom, eu creio que o segundo tempo também foi muito bom, só que o Palmeiras teve um pouco mais de volume de jogo. Aquele erro ali acontece, a gente treinou, a gente sabia que poderia acontecer e tentou minimizar. Fizemos no primeiro tempo, praticamente o jogo todo, cada jogada deu certo, infelizmente ali houve uma desatenção. Faz parte, infelizmente a gente não queria ter tomado o gol, mas só erra quem está lá dentro. O Palmeiras e ua equipe muito qualificada, sem dúvida que é uma das favoritas de ser campeão do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente tem muitos pontos positivos e levar aquele erro como aprendizagem para nunca mais acontecer.

Questionado sobre a sensação de espera enquanto a diretoria define o novo treinador, João Vitor revelou que o grupo está ansioso para saber quem vai assumir o posto. Atualmente, Felipe, ex-jogador do clube, é o comandante cruz-maltino e há conversas com Fernando Diniz para ocupar o cargo.

- Então, a gente está ansioso para que chegue logo e comece a implementar as ideias dele. O Felipe vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo com que a gente cresça nos treinamentos. Eu acho que agora é esperar quem tem para chegar e ir daqui para frente para seguir fazendo um bom campeonato.