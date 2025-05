Há seis jogos sem vencer, Vasco se aproxima da zona de rebaixamento

Ao ser derrotado para o Palmeiras, neste domingo (4), o Vasco completou seis jogos consecutivos sem vencer e vai fechar a sétima rodada perto da zona de rebaixamento. Foram três derrotas e três empates entre jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

A última vez que o Cruz-Maltino saiu de campo vencedor foi em 12 de abril, quando fez 3 a 1 no Sport, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, perdeu para Ceará, Cruzeiro e Palmeiras, e empatou com Flamengo, Lanús e Operário.

Sequência negativa do Vasco e zona do rebaixamento

Fábio Carille foi demitido após a derrota para o Cruzeiro, há cerca de uma semana, para dar lugar à Felipe, que assumiu como interino. De imediato, o "fato novo" não surtiu efeito e o time empatou sem gols com o Operário-PB, pela Copa do Brasil, em uma atuação ruim.

Contra o Palmeiras o cenário foi melhor. Embora tenha perdido, o Cruz-Maltino conseguiu armar bons contra-ataques e estava com a defesa mais organizada em comparação com os outros jogos. Ainda assim, saiu de campo sem pontos e caindo para a 13ª colocação na tabela - e descer mais, para 15º, se Mirassol e Juventude pontuarem. Assim, o Vasco encerra a rodada a apenas um ponto da zona do rebaixamento.

Indefinição no comando técnico

Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Antes e embarcar para Brasília, onde aconteceu o jogo contra o Palmeiras, o presidente Pedrinho comentou sobre o interesse do Vasco em contratar Fernando Diniz e afirmou que as tratativas estão em estágio inicial.

- E com relação ao treinador, assim que fez o desligamento do Carile a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff dele para começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos porcento para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda porque é recente, porque eu respeitei e sempre respeito o treinador que está no cargo para, assim que sair, ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação. Pode ter um desfecho positivo, pode não ter - destacou Pedrinho em entrevista ao canal "BTB Sports" no YouTube.