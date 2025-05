Felipe elogia atuação do Vasco e destaca evolução do time

Depois da derrota do Vasco por 1 a 0 para o Palmeiras, o treinador interino Felipe analisou o desempenho de seus comandados no Mané Garrincha. Ele comentou sobre a ausência de Vegetti, a temporada de Alex Teixeira e as oportunidades aos jogadores da base.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja como foi a coletiva de Felipe

Embora o clube esteja na expectativa para a definição do novo treinador, Felipe deixou a pressão sobre o tema de lado e afirmou que está disposto a ajudar o Vasco independente da função que estiver desempenhando. Passado o assunto, o ex-jogador analisou a partida e, assim como João Victor na saída de campo, minimizou o erro cometido no lance do gol.

- Ficamos com um gosto amargo, porque realmente o Vasco fez uma bela apresentação diante de uma equipe muito qualificada, que já tem um conjunto de jogadores há bastante tempo. Em relação à saída de bola, conseguimos fazer inúmeras vezes, infelizmente numa tomada de decisão nós tomamos o gol. Mas até então, o Vasco mostrou sua qualidade, uma maneira de jogar totalmente diferente do que vinha jogando. O mais importante é que os jogadores tem conseguido assimilar apesar do pouco tempo para treinar desde que assumi.

continua após a publicidade

➡️ Leia mais sobre Vasco 0 x 1 Palmeiras

Foi questionado também sobre a utilização de jogadores da base como alternativa e também sobre a temporada de Alex Teixeira. O veterano entrou no segundo tempo, aos 35 minutos, no lugar de Matheus Carvalho.

- No jogo contra o Cruzeiro tinhamos quatro ou cinco meninos da base no banco, estamos de olho em todos. Sobre o Alex, foi muito importante ano passado e nesse ainda está se encontrando, está sem ritmo de jogo. A gente oportunizou ele por 10 minutos. Quanto a base, a oportunidade vai vir, hoje foi o Luiz Gustavo, entrou com muita personalidade e deu conta do recado.

continua após a publicidade

➡️ Confira a tabela do Brasileirão

Alex Teixeira em campo pelo Vasco no Campeonato Carioca (Foto: Aguilar Abecassis/AGIF)

Para o jogo, a comissão técnica optou por poupar Vegetti e Coutinho por conta do desgaste físico. Por isso, sequer foram relacionados. Segundo informação publicada pelo "ge", o departamento médico avaliou que os jogadores tinham risco de lesão. Após a derrota, o diretor técnico e interino falou sobre a ausência de seu principal atacante.

- Hoje jogamos sem o Vegetti e criamos algumas oportunidades. Isso mostra que o trabalho vem evoluindo e que estamos encontrando soluções além do cruzamento. Obviamente, na bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, o Vegetti faz muita falta. Acredito que o Vasco melhorou nesse jogo, criou oportunidades com a bola chão, triangulando e sendo mais ousado.