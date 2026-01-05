Vasco assina contrato definitivo com Lócio; entenda negociação com o Resende

O Vasco da Gama assinou contrato definitivo com o atacante Luiz Lócio, da equipe sub-20, até 31 de dezembro de 2028. Natural de Patos, na Paraíba, o jogador chegou a São Januário em fevereiro de 2025, por empréstimo do Resende e teve sua situação resolvida pela diretoria da base em menos de um ano. O novo vínculo prevê multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de R$ 389 milhões na cotação atual.

De acordo com apuração do Lance!, o acordo foi fechado sem custos financeiros para o Vasco. Os direitos econômicos do atleta ficaram divididos em 60% para o clube cruzmaltino, 30% para o próprio jogador e 10% para o Resende. A negociação foi realizada em comum acordo entre as três partes, com uma nova composição contratual que garantiu a permanência do atacante em definitivo.

Na temporada, Lócio foi um dos destaques da equipe sub-20 do Vasco, com participação em competições nacionais e estaduais. O atacante encerrou o ano com sete gols e seis assistências, números que reforçaram sua importância no setor ofensivo e pesaram para a definição do novo contrato.

Luiz Lócio durante a estreia do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto: Reprodução/Instagram)

Após a assinatura, o jogador comemorou a permanência e destacou a confiança depositada pelo clube.

— Fico muito feliz por renovar meu contrato com o Vasco. É a realização de um sonho e o reconhecimento de todo o trabalho que venho desenvolvendo desde que cheguei ao clube. Sou muito grato a todos que confiam em mim e sigo ainda mais motivado para evoluir, ajudar meus companheiros e buscar ainda mais meu espaço, afirmou o atacante – disse o atacante.

O gerente geral da base, Rodrigo Dias, também elogiou o atleta e ressaltou sua evolução.

— É um momento de muita alegria podermos realizar um contrato em definitivo com o Lócio. Ele teve uma evolução significativa no segundo semestre, com um crescimento exponencial, o que credencia a formalização deste novo vínculo. Trata-se de um atleta técnico, habilidoso, vertical e com um grande repertório de dribles. Esperamos que ele siga em constante desenvolvimento, amadurecendo seu jogo e contribuindo cada vez mais dentro do processo de formação do clube — afirmou.

