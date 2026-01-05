Provável contratação do Vasco chama atenção: 'Muito diferente'

Depois de uma temporada irregular, o Vasco da Gama iniciou seu planejamento por reforços visando 2026. Nas redes sociais, uma provável contratação do Cruz-Maltino chamou muita atenção dos torcedores.

O Vasco tem conversas avançadas para contratar o meia Johan Rojas, do Monterrey, do México. A negociação em andamento é por empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra prevista em contrato.

Nas redes sociais, o provável reforço do Vasco para o time comandado por Fernando Diniz repercutiu muito entre os torcedores. A maioria dos vascaínos aprovou o nome escolhido pela diretoria para se juntar ao Gigante da Colina. Veja os comentários abaixo:

Johan Rojas, provável reforço do Vasco, comemora gol do Monterrey (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre o iminente reforço do Vasco

Negociação encaminhada e carreira

Rojas pertence ao Monterrey, mas atuou em 2025 emprestado ao Necaxa. O jogador é visto como uma opção para reforçar o elenco ao longo do ano, sem investimento imediato elevado, dentro da atual política financeira do Vasco.

Colombiano, o meia completou 23 anos em setembro e foi revelado pelo Inter Bogotá. Após se destacar no futebol do seu país natal, foi vendido ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No Necaxa, o provável reforço do Vasco entrou em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular.

Destro, Johan Rojas pode atuar centralizado, função exercida por Philippe Coutinho no Vasco, ou pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo. A princípio, a contratação é vista como uma opção para compor o elenco cruzmaltino. O jogador também soma convocações para a seleção colombiana sub-23.