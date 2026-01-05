Próximo do Vasco, Johan Rojas se despede do Monterrey nas redes sociais

O meia colombiano Johan Rojas deu mais um passo rumo ao futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (5), o jogador utilizou suas redes sociais para se despedir do Monterrey, do México, indicando que está próximo de ser anunciado como o primeiro reforço do Vasco da Gama para a temporada 2026. A expectativa é que o atleta chegue ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e formalizar o vínculo com o clube cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores emprestados retornam ao Vasco, são regularizados no BID e ficam à disposição

Em sua publicação, Rojas compartilhou um vídeo com lances de sua passagem pelo Monterrey, clube ao qual pertence, e encerrou com a mensagem "Gracias, Rayados", apelido da equipe mexicana. Pelo time, o colombiano disputou 22 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

Johan Rojas se despede do Monterrey nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

O Vasco acertou com o Monterrey um empréstimo com opção de compra, modelo que se encaixa na atual política financeira do clube, priorizando oportunidades de mercado sem investimento imediato elevado. A diretoria vê o jogador como uma peça para qualificar o elenco ao longo da temporada, com potencial de valorização.

continua após a publicidade

Revelado pelo La Equidad, da Colômbia, Johan Rojas completou 23 anos em setembro e chamou atenção no futebol de seu país natal antes de ser negociado com o Monterrey. Em 2025, o meia atuou por empréstimo no Necaxa, também do México, onde entrou em campo 31 vezes, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Apesar de não ter se firmado como titular absoluto, foi bastante utilizado pelo técnico Fernando Gago.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Com características de mobilidade, boa chegada ao ataque e versatilidade no meio-campo, Rojas chega ao Gigante da Colina como uma aposta para ampliar as opções do setor e dar mais profundidade ao elenco na temporada 2026.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.