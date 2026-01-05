Guanabara City X Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Equipes se enfrentam nesta terça-feira pela segunda rodada da competição
O Vasco enfrenta o Guanabara City nesta terça-feira (6), a partir das 15h (de Brasília), em Cravinhos, sede do Grupo 12. A equipe do técnico Matheus Curopos busca garantir, ou pelo menos encaminhar, a classificação já na 2ª rodada. A partida terá transmissão da Record News e Xsports.
O Gigante da Colina venceu na sua estreia da competição ao bater o Velo Clube por 2 a 0, com gols de Bruno Lopes e Lukas Zuccarello. Com um novo triunfo na próxima rodada, combinado com um empate no confronto entre o I9 FC e o adversário da primeira rodada, o Vasco garante a classificação antecipada para a fase seguinte do torneio.
Ficha do jogo
Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Tudo sobre o jogo entre Vasco e Velo Clube pela Copinha (onde assistir, horário e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Guanabara City x Vasco
2ª rodada — Grupo 12 - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP)
👁️ Onde assistir: Record News e Xsports
