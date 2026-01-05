menu hamburguer
Guanabara City X Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam nesta terça-feira pela segunda rodada da competição

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
17:57
Atualizado há 1 minutos
Onde assistir Guanabara City X Vasco
imagem cameraOnde assistir Guanabara City X Vasco (Foto: Arte Lance!)
O Vasco enfrenta o Guanabara City nesta terça-feira (6), a partir das 15h (de Brasília), em Cravinhos, sede do Grupo 12. A equipe do técnico Matheus Curopos busca garantir, ou pelo menos encaminhar, a classificação já na 2ª rodada. A partida terá transmissão da Record News e Xsports.

O Gigante da Colina venceu na sua estreia da competição ao bater o Velo Clube por 2 a 0, com gols de Bruno Lopes e Lukas Zuccarello. Com um novo triunfo na próxima rodada, combinado com um empate no confronto entre o I9 FC e o adversário da primeira rodada, o Vasco garante a classificação antecipada para a fase seguinte do torneio.

Bruno Lopes Vasco
Bruno Lopes comemora o segundo gol do Vasco na partida de estreia da Copinha contra o Velo Clube (Foto: Vinicius Gentil/Vasco)

Tudo sobre o jogo entre Vasco e Velo Clube pela Copinha (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Guanabara CityVasco
2ª rodada — Grupo 12 - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP)
👁️ Onde assistir: Record News e Xsports

