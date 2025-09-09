Vasco anuncia dois reforços estrangeiros para o time Sub-20

O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira (9) a contratação de dois jovens estrangeiros para reforçar a equipe Sub-20: o volante Brayan Grance, do Olimpia (PAR), e o ponta Santos Torrealba, do Zamora (VEN). Ambos têm 18 anos e chegam ao clube com experiência no futebol profissional de seus respectivos países.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Promessa paraguaia no meio-campo

Natural do Paraguai, Brayan Grance é um volante de 1,88m de altura que pertence ao tradicional Olimpia. O jogador chega por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do contrato. Apesar da pouca idade, já atuou duas vezes pelo time principal paraguaio e se destaca pela força física, bom posicionamento defensivo e qualidade nos passes longos.

➡️ Destaque da base do Vasco recebe sondagens de clubes do exterior

Brayan Grance em campo pelo Olimpia (Foto: Divulgação/Olimpia)

➡️ Dirigente da CBF comenta sobre possibilidade de Rayan ser convocado para o Mundial Sub-20

Velocidade venezuelana no ataque

Já Santos Torrealba, também de 18 anos, é ponta-esquerda e chega do Zamora, da Venezuela. Com 23 jogos como profissional e um gol marcado, o atacante é o atual capitão da Seleção Sub-20 da Venezuela e disputou o Sul-Americano da categoria nesta temporada, acumulando boas atuações.

continua após a publicidade

Torrealba se destaca pela velocidade, drible e habilidade no um contra um, sendo considerado uma aposta ofensiva para o futuro do clube.

➡️ Joia do Vasco entra na mira do futebol europeu, mas clube recusa

Santos Torrealba em campo pela seleção venezuelana sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Vasco busca recuperar titulares para clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil

Os jogadores já treinam com o elenco Sub-20, comandado pelo técnico Matheus Curopos, e se integram à equipe na busca por mais um título estadual da categoria, além da disputa da Copa do Brasil Sub-20.