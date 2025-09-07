Joia do Vasco entra na mira do futebol europeu, mas clube recusa

Joia do Vasco, o lateral-esquerdo Leandrinho, de 20 anos, entrou na mira do Club Brugge, da Bélgica. Os europeus acenaram com interesse na contratação do jovem, mas o Cruz-Maltino recusou até mesmo ouvir qualquer oferta.

O Brugge foi diretamente no diretor Admar Lopes para conhecer valores em uma possível negociação. Admar não foi contrário à ideia, mas levou o cenário para o restante da gestão do clube, que negou qualquer possibilidade de transação para o futebol europeu. As informações são do site "ge".

Leandrinho é uma das joias do Vasco

Leandrinho é valorizado pela diretoria do Vasco, que visa um projeto diferente com o jovem. Fernando Diniz já havia pedido para nenhum jogador considerado titular ser incluído em negociações e, como o lateral não entra nesse caso, em um primeiro momento, poderia ter caminho livre para aumentar o caixa.

O presidente Pedrinho acredita que a joia do Vasco possa render mais dinheiro após a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada no Chile de 27 de setembro a 19 de outubro — o lateral deve ser convocado por Ramon Menezes. Ele aparece, atualmente, como opção atrás de Victor Luís e do titular Lucas Piton.

Leandrinho ficou fora do Vasco no primeiro momento por um contrato de emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Desde então, o jovem foi utilizado apenas no segundo tempo da partida contra o Independiente Del Valle, em São Januário, no jogo que sacramentou a eliminação da Copa Sul-Americana.

