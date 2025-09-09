menu hamburguer
Vasco busca recuperar titulares para clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino deve ter retornos no jogo de volta das quartas de final

Fernando Diniz, técnico do Vasco (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
05:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco corre para ter de volta jogadores lesionados antes do duelo decisivo contra o Botafogo, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (11). A equipe iniciou a Data Fifa com seis atletas no departamento médico, mas deve contar com retornos importantes para a partida no Nilton Santos.

Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o Botafogo pela Copa do Brasil

Paulo Henrique e Tchê Tchê, titulares no time de Fernando Diniz, realizam atividades parciais com o grupo e têm boas chances de estarem à disposição. O meia Paulinho, fora dos últimos dois jogos por dores lombares, também apresentou evolução positiva e já treina parcialmente com os companheiros.

Thiago Mendes, por sua vez, segue em recuperação de dores na panturrilha direita. O volante do vasco ainda está sob cuidados médicos e não voltou aos treinos com o elenco cruz-maltino.

O clube, no entanto, recebeu uma notícia ruim durante a pausa. Jair sofreu ruptura parcial do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral medial e lesões nos meniscos, e não jogará mais em 2025. Adson, que se recupera de fratura na tíbia, também está fora da temporada.

Fernando Diniz terá três dias de preparação até o clássico de quinta-feira (11). Depois da pausa, o Vasco enfrentará uma maratona de cinco partidas em 16 dias.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Paulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Paulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

