Jornalistas avaliam trabalho de Fernando Diniz no Vasco: ‘Prioridade’
Corinthians venceu Cruz-Maltino em São Januário
Uma vitória do Juventude contra Botafogo neste domingo (24), no Alfredo Jaconi, empurra o Vasco de volta a zona de rebaixmento do Campeonato Brasileiro. A derrota contra o Corinthians por 3 a 2 em São Januário trouxe uma chuva de críticas a Fernando Diniz. Confira a opinião de diversos jornalistas sobre o técnico do Vasco;
Fernando Diniz no Vasco em 2025
Considerando os resultados obtidos no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, Fernando Diniz tem nove derrotas, seis empates e cinco vitórias, nos 20 jogos disputados, desde que estreiou com derrota no Brasileirão (2 a 1 para o Vitória). Até o momento, sob o comando do treinador, o Cruz-Maltino não conseguiu nenhuma sequência de vitórias.
Sequência de jogos do Vasco com Fernando Diniz:
❌D: 2 x 1 Vitória (Campeonato Brasileiro)
❌D: 1 x 0 Lanús (Sul-Americana)
✅V: Vasco 3 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)
🟰E: 1 x 1 Operário (Copa do Brasil)
❌D: 2 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)
✅V: Vasco 3 X 0 Melgar (Sul-Americana)
❌D: 2 X 0 Bragantino (Campeonato Brasileiro)
✅V: Vasco 3x1 Sport (Campeonato Brasileiro)
❌D: 2 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)
❌D: 4 x 0 Independiente (Sul-Americana)
🟰E: 1 x 1 Grêmio (Campeonato Brasileiro)
🟰E: 1 x 1 Independiente (Sul-Americana)
🟰E: 1 x 1 Internacional (Campeonato Brasileiro)
🟰E: 0 x 0 CSA (Copa do Brasil)
❌D: 3 x 2 Mirassol (Campeonato Brasileiro)
✅V: Vasco 3 x 1 CSA (Copa do Brasil)
🟰E: 1 x 1 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)
✅V: Vasco 6 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)
❌D: 2 x 0 Juventude (Campeonato Brasileiro)
❌D: 3 x 2 Juventude (Campeonato Brasileiro)
