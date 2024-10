Técnico do Vasco, Rafael Paiva elogia desempenho defensivo contra Atletico-MG

Rafael Paiva falou sobre a eliminação do Vasco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 22:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar com o Atlético-MG por 1 a 1, em São Januário. Apesar da queda na semifinal neste sábado (19), o técnico Rafael Paiva elogiou o trabalho defensivo realizado no jogo.

- Eu achei que fizemos um grande jogo defensivamente. Neutralizamos um ataque com Hulk, Paulinho, Scarpa. São grandes jogadores. Neutralizamos bem o Atlético, mas uma bola que o Hulk virou e colocou no ângulo. Não controlamos o jogo todo, mas fizemos um jogo sólido - comentou Paiva.

- Oscilamos nos últimos jogos, mas saio com o sentimento de que fizemos um grande jogo defensivamente. Um jogo forte, coeso. Sabemos de algumas fragilidades, mas buscamos corrigir em todos os jogos. Não conseguimos controlar todos os jogos - completou o treinador.

O foco do Vasco agora é o Brasileirão, onde o time ocupa a 10ª colocação, com 37 pontos, a cinco do primeiro clube na zona de rebaixamento, e a 12 do G-6. Na próxima quinta (24), o Cruzmaltino encara o Cuiabá, em São Januário, em jogo atrasado da 19ª rodada do torneio.