Técnico do Vasco revela sentimento do elenco após eliminação na Copa do Brasil

Publicada em 19/10/2024 - 21:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar com o Atlético-MG em 1 a 1, neste sábado (19). O Cruzmaltino abriu o placar com Vegetti, mas levou o empate em golaço de Hulk. Após a partida, o técnico Rafael Paiva falou sobre a frustração do resultado e projetou a reta final de ano.

- A gente tá muito abatido. Amanhã, início de segunda, vamos sentir muito. O sentimento é de que produzimos pra levar pros pênaltis, vencer. O sentimento é de frustração, mas de muito orgulho do que produzimos e do que podemos produzir - começou Rafael Paiva.

- Precisamos pontuar, escapar de algo pior pra daí começar a lutar lá em cima, mas o sentimento ruim tem que passar logo porque já jogamos na quinta-feira. Brigar sempre para chegar em mata-mata, fases finais de campeonatos - completou o técnico do Vasco.

O foco do Vasco agora é apenas no Campeonato Brasileiro, onde o time ocupa a 10ª colocação, com 37 pontos, a cinco do primeiro clube na zona de rebaixamento, e 12 do G-6. Na próxima quinta (24), o Cruzmaltino encara o Cuiabá, em São Januário, em jogo atrasado da 19ª rodada do torneio.