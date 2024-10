Vasco x Atlético-MG: Cléber Machado analisa reação de Léo Jardim em gol de Hulk

Hulk marcou golaço em Vasco x Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 20:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG avançou à final da Copa do Brasil graças a um golaço de Hulk contra o Vasco, neste sábado (19), em São Januário. O atacante acertou um bonito chute no gol de Léo Jardim, que para o narrador Cléber Machado, estava adiantado, mas não falhou no lance.

- Que pancada, que batida! Posso imaginar que alguém vai dizer que: "Ah, dava para o Léo Jardim chegar". Mas não dava para chegar, viu? Na minha visão, não dava. Ele estava um pouco adiantado? Sim, fato. Mas a batida seca, a bola rolando. O incrível Hulk - narrou Cléber, na Amazon Prime.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com gol de pênalti de Vegetti. O Atlético-MG não fazia boa partida até o chute de Hulk, aos 37 minutos da etapa final. Com o empate em 1 a 1 e a vitória no jogo de ida por 2 a 1, o Galo se classificou para a decisão do torneio.