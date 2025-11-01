Tchê Tchê projeta sequência do Vasco: 'Todos os jogos são encarados como decisão'

O volante Tchê Tchê vive um grande momento com a camisa do Vasco e chega confiante para o duelo decisivo contra o São Paulo, neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto na briga por uma vaga na próxima Libertadores, e, em entrevista exclusiva ao Lance! o jogador garante que o elenco encara cada partida como uma final.

— Todos os jogos são encarados como decisão agora nessa reta final, independentemente do adversário. Sabemos que é um jogo contra uma grande equipe e que será um jogo duro - afirmou o volante.

O bom momento cruzmaltino é incontestável. Depois de passar o primeiro turno tentando se afastar da zona do rebaixamento, o Vasco soma quatro vitórias consecutivas e, junto de Palmeiras e Mirassol, é um dos times que mais pontuaram no returno. Para Tchê Tchê, a virada de chave da equipe é resultado de muito comprometimento.

— Muito trabalho, dedicação no dia a dia e o grupo se uniu ainda mais quando estávamos passando por momentos difíceis e isso nos fortaleceu — destacou o jogador.

Desde que chegou ao Vasco, no início de 2025, após o fim do contrato com o Botafogo — clube pelo qual foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 —, Tchê Tchê rapidamente se tornou peça importante no meio-campo vascaíno. Até aqui, o volante disputou 42 partidas, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.

Tchê Tchê em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Fotos: Dikran Sahagian/Vasco)

Recuperado de uma lesão que o afastou por algumas rodadas, o camisa número 3 celebra o bom momento individual, mas reforça a importância do coletivo para o sucesso do time.

— Acredito que vivia um momento maravilhoso antes da lesão e agora, aos poucos, tenho evoluído novamente. Mas o coletivo é mais importante do que qualquer atuação individual, as vitórias são consequência de duras sessões de treinamento do nosso grupo como um todo e temos que seguir assim, humildes e focados em fazer o melhor pelas cores do Vasco — completou.

Com a equipe em alta e a confiança renovada, o Vasco entra em campo neste domingo sonhando em dar mais um passo rumo ao retorno à Libertadores — e Tchê Tchê, experiente em grandes decisões, promete manter a mesma postura: "Todos os jogos são encarados como decisão agora."

