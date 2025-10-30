menu hamburguer
Vasco

Promessa da base, Lucas Ovídio assina primeiro contrato profissional com o Vasco

O vínculo do jogador é até o final de 2028

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
10:40
Atualizado há 2 minutos
Lucas Ovídio - Vasco
imagem cameraLucas Ovídio na partida entre Vasco e Palmeiras no Sub-17 (Foto: Reprodução/Instagram)
O atacante Lucas Ovídio, de apenas 16 anos, assinou nesta semana seu primeiro contrato profissional com o Vasco. O Lance! apurou que novo vínculo do atleta vai até o final de 2028 e tem uma multa de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 373 milhões) .Integrante da geração 2009, o jovem atua como ponta direita e é considerado um dos nomes mais promissores da base cruzmaltina. O jogador já participou de treinos com a equipe profissional nesta temporada.

Natural do Rio de Janeiro, Ovídio chegou ao Vasco em 2019, aos 10 anos, e desde então vem se destacando pela técnica apurada e pela maturidade em campo. Mesmo vivendo o chamado "ano ruim" — fase em que atletas mais jovens enfrentam dificuldades por estarem no primeiro ano de uma nova categoria —, o atacante se consolidou no time sub-17, mostrando evolução e conquistando espaço em uma das equipes mais competitivas da base vascaína.

Rayan treina normalmente e deve reforçar o Vasco contra o São Paulo

Na temporada de 2025, Lucas participou de torneios importantes como o Brasileiro Sub-17, Campeonato Carioca, Copa Rio e Copa do Brasil da categoria, somando 8 gols e 4 assistências. Entre os destaques, marcou contra o rival Flamengo, no estadual, e viveu uma sequência de três partidas seguidas balançando as redes diante de Grêmio, Athletico-PR e Bragantino.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Com a assinatura do vínculo, o Vasco reforça sua aposta na formação e valorização dos talentos da base. Lucas Ovídio seguirá sendo acompanhado de perto pela comissão técnica e, mantendo o bom desempenho, deve integrar o elenco sub-20 nos próximos meses — com a expectativa de, em breve, alcançar também o grupo profissional.

Lucas Ovídio - Vasco
Lucas Ovídio em campo pela equipe Sub-17 do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre

