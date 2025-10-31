Companheiro de Rayan na base do Vasco, Phillipe Gabriel destaca desempenho do atacante

Cria da base do Vasco e companheiro de Rayan desde as categorias inicias, o goleiro Phillipe Gabriel destacou o talento e a evolução do atacante, um dos principais nomes da equipe profissional nesta temporada. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jovem arqueiro relembrou os tempos de formação e celebrou o sucesso do amigo.

— Não tinha como não esperar. O Rayan sempre, desde novo, fez muita diferença. Graças a Deus eu tive o privilégio de estar do lado dele. Porque ele fez os adversários sofrerem nas categorias de base — afirmou o goleiro, que também também treina com a equipe profissional com frequência.

Nascidos em 2006, Phillipe e Rayan cresceram juntos em São Januário e dividiram conquistas dentro e fora do clube. Pela Seleção Brasileira, ambos foram campeões do Sul-Americano Sub-17 em 2023, reforçando a boa geração vascaína que desponta no futebol nacional.

— A gente sempre esteve junto, na Seleção de base também (Sub-15 e Sub-17). E eu tive a oportunidade de pegar uma seleção com ele no Sub-20 também. É um menino fantástico e merece muito. Muito trabalhador e humilde. Eu torço muito por ele. Tenho certeza que vai dar muita alegria para o Vasco — completou Phillipe Gabriel.

Phillipe Gabriel em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução)

