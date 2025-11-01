Sportv resgata história de William Bonner envolvendo Vasco e São Paulo

William Bonner fez nesta sexta-feira (31), sua última participação com âncora do "Jornal Nacional" da TV Globo. O jornalista, que também acumulava a função de editor-chefe, deixa o cargo após 29 anos e passa sua posição na bancada para César Tralli, novo parceiro de Renata Vasconcellos no telejornal.

continua após a publicidade

Em clima de despedida, a Globo relembrou a relação de William Bonner com o seu clube São Paulo e resgatou uma história, uma vez contada pelo jornalista, sobre sua ex-esposa, Fátima Bernardes, torcedora do Vasco da Gama.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Interlagos recebe corrida GP da F1 Reprodução









Recorde a história contada por William Bonner, anos atrás

- 1995, na cama, jogavam Vasco e São Paulo. Estávamos assistindo. Eu estava em silêncio respeitoso, que eu sempre fico quando o Vasco enfrenta o São Paulo. Eu fico quieto, porque eu prezo meu casamento, nós temos três filhos, então eu fico quieto. Mas teve um momento naquela partida que um jogador do São Paulo chutou e a bola passou muito perto do travessão. E eu reagi (demonstrou com som similar a "uh"). Foi só isso que eu fiz - iniciou a história, em edição do Redação Sportv em 2010.

continua após a publicidade

- Foi o suficiente. Fátima Bernardes, a que o Brasil não conhece, mas que conheço bem, ao ouvir a minha reação, disse: "Dá pra parar de secar o Vasco?!" - contou.

Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (2)

O Vasco entra em campo neste domingo (2), às 20h30, em São Januário, para enfrentar o São Paulo, em um duelo direto por uma vaga na Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Carlo Ancelotti assistirá Vasco x São Paulo no estádio São Januário

Bonner se despede do Jornal Nacional após 29 anos

William Bonner encerrou sua trajetória de 29 anos à frente do Jornal Nacional na edição desta sexta-feira (31). O jornalista de 61 anos passou o comando do principal telejornal da TV brasileira para César Tralli, de 54 anos, que assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos a partir de segunda-feira (3).

A despedida aconteceu na redação do Jornal Nacional em São Paulo. Colegas de trabalho aplaudiram Bonner após seu último "boa noite". Familiares dos apresentadores acompanharam a cerimônia, incluindo Ticiane Pinheiro, esposa de Tralli, e Natasha Dantas, esposa de Bonner.

Ao final da edição, o apresentador se despediu: "Esse é meu ultimo boa noite pelo Jornal Nacional. A gente se vê. E muito obrigado".

O apresentador assumirá o comando do Globo Repórter em março de 2026, onde trabalhará com Sandra Annenberg em um formato que permitirá uma rotina menos intensa.