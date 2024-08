Vegetti celebra gol pelo Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 11:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O sorteio da Copa do Brasil será realizado nesta terça-feira (20), para definir os confrontos das quartas de final da competição. O Vasco, depois de nove anos, alcançou a antepenúltima fase do torneio de mata-mata, e conhecerá seu oponente às 15h (de Brasília).

Flamengo, Corinthians, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia e Juventude são as sete possibilidades que o Cruz-Maltino tem de adversários para as quartas. Baseado nesta lista, o Lance! questionou aos torcedores do Vasco no canal do WhatsApp qual a opção mais desejada.

➡️ Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os times para as quartas de final?

Os aficionados elegeram o Corinthians como o maior alvo de desejo para a fase decisiva da Copa do Brasil. Ao todo, em cerca de três horas de votação, 1.471 votos foram destinados ao Timão como adversário do Vasco.

Entre as opções que completam o top-3, o clássico com o Flamengo ficou em segundo, com 445 votos; outros 427 torcedores escolheram um caminho mais fácil e manifestaram interesse em um duelo com o Juventude, considerado o azarão entre os oito sobreviventes.

➡️ Sorteio da Copa do Brasil: Vasco entra em momento decisivo após sofrimentos nas fases anteriores

O raio-x histórico, porém, não favorece o Vasco no embate com o Corinthians. Segundo o site "ogol", são 104 partidas entre os dois times, com 46 paulistas, 25 cariocas e 33 empates.

Confrontos de Copa do Brasil também não são boas lembranças aos vascaínos. Os dois times se enfrentaram em 1995, com dois triunfos do Timão, e em 2009, com dois empates e avanço também do Corinthians no critério de gol fora de casa (1 a 1 no Maracanã e 0 a 0 no Pacaembu).