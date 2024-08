Técnico do Vasco, Rafael Paiva lamenta gol do Criciúma nos acréscimos: ‘Precisamos evoluir’

Rafael Paiva durante Criciúma x Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 20:04 • Criciúma (SC)

Rafael Paiva lamentou o gol sofrido pelo Vasco nos acréscimos duelo com o Criciúma, que tirou a vitória das mãos da equipe carioca. Em entrevista coletiva, o técnico do Cruz-Maltino revelou incômodo com os gols permitidos aos adversários nos minutos finais dos jogos, assim como neste domingo (23) e contra o Red Bull Bragantino.

- A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais, a gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido. Contra o Fluminense, fizemos um jogo linear, com equilíbrio do início até o final. Mas a gente precisa de mais jogos nesse nível, isso está nos custando alguns pontos valiosos. Poderíamos estar numa colocação melhor do que agora, mais tranquilos. Precisamos dar a resposta logo - afirmou Paiva.

Em outro momento, o treinador comparou situações de jogo. Questionado sobre a postura do time no segundo tempo, quando tinha a vantagem no placar, o comandante do Vasco afirmou que "controlar a partida" é diferente de "catimbar".

- Entendo quando você fala de futebol sul-americano, mas acredito muito mais que precisamos evoluir em buscar o gol o tempo todo, fazer o terceiro gol, o quatro gol, continuar atacando, com o mesmo equilíbrio ofensivo. Para mim, isso é mais importante do que ficar catimbando o jogo. Acredito que temos que desenvolver mais esse lado de buscar o gol o tempo todo, de ganhar o jogo de 3 a 1, de 4 a 1, de buscar o terceiro gol o tempo todo, mesmo sabendo do risco. Acredito de verdade nisso - disse o técnico do Vasco.

- Acho que o futebol sul-americano tem muita qualidade, esse estilo de jogo não acontece mais. O nível que a gente quer buscar precisa de muito mais que isso, do que só catimbar o jogo, ficar parando o jogo. A gente teve oportunidades ali dentro da área - completou.

