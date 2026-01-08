Vasco vai iniciar o Carioca com elenco alternativo; time principal deve estrear contra o Flamengo

O Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 15 de janeiro, quinta-feira, contra o Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A competição marca o início oficial da temporada de 2026 para o clube, que optou por uma estratégia de rodagem do elenco nas primeiras rodadas, priorizando o condicionamento físico e a observação de atletas menos utilizados no último ano.

O elenco principal do Gigante da Colina atuou pela última vez no dia 21 de dezembro, no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Após a partida, os jogadores entraram em período de folga e só voltaram às atividades no dia 5 de janeiro. Enquanto isso, um grupo alternativo se reapresentou no dia 2 no CT Moacyr Barbosa para iniciar a preparação visando o começo do Estadual.

Esse grupo é formado majoritariamente por atletas que tiveram poucas oportunidades em 2025, jogadores que retornaram de empréstimo e jovens oriundos das categorias de base. A tendência é que essa equipe dispute as duas primeiras rodadas do Carioca, contra Maricá e Nova Iguaçu, funcionando como uma espécie de laboratório para a comissão técnica.

Elenco que deve iniciar o Campeonato Carioca:

Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005) Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)

Vale destacar que, a depender da campanha do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, alguns jogadores que estão na competição podem ser integrados a este grupo já neste início de Carioca. Paralelamente, o grupo principal iniciou os trabalhos focando na sequência da temporada. A expectativa é que esses atletas passem a ser utilizados a partir do primeiro clássico do ano, contra o Flamengo, no dia 21 de janeiro, pela terceira rodada da competição.

Em busca do 25º título do Campeonato Carioca, o Vasco tenta voltar a disputar uma final do Estadual, algo que não acontece desde 2019, quando ficou com o vice-campeonato após derrota para o Flamengo. A estratégia de início com um elenco alternativo faz parte do planejamento para chegar mais forte ao longo da competição e, principalmente, ao restante da temporada.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.