Vasco vai iniciar o Carioca com elenco alternativo; time principal deve estrear contra o Flamengo
Grupo que vai começar a competição se apresentou no dia 2 de janeiro
O Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 15 de janeiro, quinta-feira, contra o Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A competição marca o início oficial da temporada de 2026 para o clube, que optou por uma estratégia de rodagem do elenco nas primeiras rodadas, priorizando o condicionamento físico e a observação de atletas menos utilizados no último ano.
O elenco principal do Gigante da Colina atuou pela última vez no dia 21 de dezembro, no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Após a partida, os jogadores entraram em período de folga e só voltaram às atividades no dia 5 de janeiro. Enquanto isso, um grupo alternativo se reapresentou no dia 2 no CT Moacyr Barbosa para iniciar a preparação visando o começo do Estadual.
Esse grupo é formado majoritariamente por atletas que tiveram poucas oportunidades em 2025, jogadores que retornaram de empréstimo e jovens oriundos das categorias de base. A tendência é que essa equipe dispute as duas primeiras rodadas do Carioca, contra Maricá e Nova Iguaçu, funcionando como uma espécie de laboratório para a comissão técnica.
Elenco que deve iniciar o Campeonato Carioca:
- Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu
- Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005)
- Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão
- Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina
- Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)
Vale destacar que, a depender da campanha do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, alguns jogadores que estão na competição podem ser integrados a este grupo já neste início de Carioca. Paralelamente, o grupo principal iniciou os trabalhos focando na sequência da temporada. A expectativa é que esses atletas passem a ser utilizados a partir do primeiro clássico do ano, contra o Flamengo, no dia 21 de janeiro, pela terceira rodada da competição.
Em busca do 25º título do Campeonato Carioca, o Vasco tenta voltar a disputar uma final do Estadual, algo que não acontece desde 2019, quando ficou com o vice-campeonato após derrota para o Flamengo. A estratégia de início com um elenco alternativo faz parte do planejamento para chegar mais forte ao longo da competição e, principalmente, ao restante da temporada.
