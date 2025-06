Jogo ocorreu no Morumbi, com mais de 71 mil torcedores

Em 16 de dezembro de 1989, há exatos 35 anos, o Vasco da Gama escreveu mais um capítulo glorioso em sua rica história. Naquele dia, o Gigante da Colina derrotou o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, com um gol de Sorato, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1989 — o segundo de sua trajetória nacional. O Lance! relembra São Paulo 0 x 1 Vasco no Brasileirão 1989.

Foi um triunfo épico, obtido em território adversário, diante de mais de 71 mil torcedores, e que colocou fim a um jejum de 15 anos sem títulos brasileiros — desde a conquista de 1974, quando o Vasco havia superado o Cruzeiro na final.

Além de marcar a história do clube, aquela decisão também foi um dos momentos mais importantes da carreira de Sorato, autor do gol que selou a vitória e o título cruzmaltino.

Relembre São Paulo 0 x 1 Vasco no Brasileirão 1989

A campanha e o regulamento da decisão

O Campeonato Brasileiro de 1989 previa uma decisão em no máximo dois jogos, com vantagem para a equipe de melhor campanha, que naquele ano foi o Vasco. Pela regra vigente, com a vitória valendo dois pontos, o time carioca poderia se sagrar campeão com dois empates.

Com a vantagem em mãos, o Vasco escolheu iniciar a final fora de casa, apostando na chance de matar a decisão em São Paulo. E assim o fez, com uma vitória simples, porém histórica.

O jogo: São Paulo 0 x 1 Vasco no Morumbi

A tarde de sábado em São Paulo foi palco de um jogo tenso e disputado. O São Paulo, dirigido por Carlos Alberto Silva, entrou em campo em busca do título, enquanto o Vasco, comandado por Nelsinho Rosa, apostava em um time equilibrado, com Bismarck e Bebeto articulando o ataque ao lado de Sorato.

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras de gol. A melhor oportunidade do Vasco surgiu em jogadas pelos flancos, enquanto o São Paulo tentava pressionar, mas encontrava dificuldades diante de uma defesa bem postada.

O grande momento da partida veio aos 5 minutos do segundo tempo. O lance começou com Bismarck, que tocou para Marco Antônio Boiadeiro. O meia abriu para o lateral-direito Luis Carlos Winck, que estava livre de marcação. Com tempo e espaço, Winck caprichou no cruzamento. A bola passou por Bebeto, mas encontrou Sorato absolutamente sozinho na pequena área. O atacante subiu bem e cabeceou no canto direito, vencendo Gilmar Rinaldi, que ainda tocou na bola.

Foi o gol do título. Um lance simples, mas decisivo, que mudou o rumo da final e cravou o nome de Sorato na história do Vasco.

A pressão do São Paulo e a solidez vascaína

Após o gol sofrido, o São Paulo lançou-se ao ataque, buscando o empate que manteria vivas as suas chances de título. Mas esbarrou em uma atuação segura do goleiro Acácio, que realizou defesas importantes e segurou o ímpeto do Tricolor.

Nos contra-ataques, o Vasco ainda teve chances de ampliar. Bismarck e Bebeto desperdiçaram boas oportunidades de "matar" o jogo, mas, ao final, o 1 a 0 foi suficiente.

A equipe carioca, experiente e madura, soube controlar o jogo, resistir à pressão final do São Paulo e administrar a vantagem até o apito final do árbitro Wilson Carlos dos Santos.

O impacto da conquista

Com o triunfo, o Vasco voltou a erguer a taça de campeão brasileiro após 15 anos e confirmou o bom trabalho de Nelsinho Rosa, que armou uma equipe competitiva e eficiente.

Para o São Paulo, ficou a frustração de perder um título em casa, mas o Tricolor se consolidava como uma das forças nacionais, dando início a um ciclo que, poucos anos depois, o levaria à era vitoriosa sob o comando de Telê Santana.

Já para Sorato, o gol no Morumbi foi o maior momento da carreira. O atacante entrou para a história como o herói daquela conquista e, até hoje, seu nome é lembrado com carinho pela torcida vascaína.

Ficha técnica — São Paulo 0 x 1 Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro 1989 — Final (partida única)

Campeonato Brasileiro 1989 — Final (partida única) Data: 16 de dezembro de 1989

16 de dezembro de 1989 Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Estádio do Morumbi, São Paulo (SP) Público: 71.552 espectadores

71.552 espectadores Árbitro: Wilson Carlos dos Santos

Gol

Sorato, aos 5 minutos do segundo tempo

Escalações

São Paulo

Gilmar Rinaldi; Netinho, Adílson, Ricardo Rocha e Nelsinho; Flávio, Bobô e Raí; Mário Tilico, Ney Bala e Edivaldo (Paulo César).

Técnico: Carlos Alberto Silva

Vasco

Acácio; Luiz Carlos Winck, Quiñonez, Marco Aurélio e Mazinho; Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro e Bismarck; Sorato, Bebeto e William.

Técnico: Nelsinho Rosa

O legado da final de 1989

O título de 1989 consolidou o Vasco como um dos grandes clubes brasileiros da época. Após a conquista, o time carioca ainda venceria o Brasileirão novamente em 1997 e 2000, fortalecendo seu legado no futebol nacional.

A final contra o São Paulo é lembrada até hoje como uma das mais emblemáticas da era pré-pontos corridos, e o gol de Sorato, em um Morumbi lotado, permanece como um dos momentos mais icônicos da história cruzmaltina.