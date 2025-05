A cada mês que passa, o Vasco está mais próximo da reforma de São Januário. A tarde desta sexta-feira (16) foi marcada pela reunião do Conselho Consultivo, grupo formado por secretários municipais, vereadores, engenheiros, representantes do Vasco e associação de moradores. Após o encontro, Sérgio Dias, arquiteto responsável pela modernização do estádio, deu detalhes sobre os planos para as obras. Confira no player acima.

- A reunião foi muito positiva, porque trouxe o Conselho presencialmente, para conhecer a situação atual e entender como serão as transformações. Aqui vão manter-se as raízes de um projeto conceitual e para o outro lado, o Setor Leste, Norte e Sul, a modernidade. O projeto dialoga com o passado, respeitando a memória, as nossas raízes e o futuro com sustentabilidade, conforto e segurança.

- O torcedor fala menos que o profissional. O projetista tem que ser o intérprete das necessidades, das demandas. A gente responde por isso. Não adianta fazer um estádio para 100 mil pessoas para ficar vazio e não ter capacidade financeira, nem de manter. A gente foi fazendo diversos estudos para atender as demandas da diretoria. Chegamos a algumas capacidades. A última estudada foi 57 mil pessoas, mas vai depender de uma decisão de operação. Se fica de pé, se é viável, possível, uma série de coisas. Operacionalmente, em termos de projeto, 57 mil é possível. Já fizemos reuniões com Corpo de Bombeiros, com Bepe e é adequada para isso. Mas vai depender da diretoria do Vasco e dos valores aferidos.

- A escola é um patrimônio imaterial e intocável. A gente só pode ampliar e melhorar. Planos de modernidade e expansão para os nossos alunos e atletas. Vai depender do planejamento. Se o projeto vai ser de uma única vez ou se será feito em faseamentos. Nesses planejamento estratégico que vai definir a situação da escola. Levando-se em conta o ano levito, que é de dezembro em dezembro.

- Toda intervenção do Vasco é dentro do estádio intramuros. Dos 70 mil m². Nenhum previsão de m² ser demolido ou desapropriado fora das nossas propriedades. O que já foi apresentado foi o "Projeto Caminho do Vasco", onde se pega o principal modal de transporte, que é o BRT da Avenida Brasil e melhora as condições do pedestre de chegar aqui. Nos dias de jogos, os carros ocupam o espaço do passeio, os pedestres vão para a rua e os carros não conseguem evoluir. Há um congestionamento total e insegurança do pedestre. Isso vai ser alterado, porque as ruas serão exclusivamente de pedestres. Vão ter impedimentos e balizadores para impedir o estacionamento dos carros. Nova pavimentação, assessibilidade total para cadeirantes, bebês, carrinhos, idosos. Iluminação especial de segurança. Arborização de 10 em 10 metros. Vai ser um novo Caminho do Vasco chegando em 2027, 100 anos depois.

- Se for definido o gramado natural, vamos projetar para gramado natural. Se for gramado artificial, será projetado para o gramado artificial.

- O tema acústica é muito recorrente e há uma preocupação que recentemente, um ou dois estádios apresentaram problemas. Ressonância, falta de intercâmbio de torcidas e tal. Sem críticas aos projetos anteriores, o nosso projeto não terá isso. No nosso projeto, a fachada antiga é mantida e ela é ventilada. Os setores a serem construídos vão manter a mesma característica: ventilação especialmente pelo conforto térmico, que é uma região de muito calor e a gente precisa disso, desse vento que está batendo aqui para resfriar, manter a temperatura e melhorar o conforto das pessoas. O vazamento de vãos é a melhor resposta para a acústica. A acústica, que gera a ressonância e a reverberação, é o som batendo na parede, no teto e reverberando contra os locais dos torcedores. Isso não acontecerá com a gente. Teremos três níveis de circulação.

