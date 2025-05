Fluminense x Vasco: confira informações sobre a venda de ingressos

O Fluminense divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o clássico contra o Vasco, no Maracanã, em 24 de maio (sábado), às 18h30, pela 10ª rodada do Brasileirão. Os tricolores que são sócios, poderão fazer o check in a partir das 17h desta sexta-feira (16), enquanto os demais poderão adquirir suas entradas online a partir de terça-feira (20) ou de quinta-feira (22), nas bilheterias.

Como em todas as partidas realizadas no estádio, o acesso com biometria é obrigatório em todos os setores, tanto para as compras online, quanto as físicas. O cadastro deve ser feito antes da compra ou do check in, em fluminense.bepass.com.br. Os convidados dos sócios dos planos "Arquiba Família" e "Maraca + Família" devem ser cadastrados no Portal do Sócio.

Fluminense aumenta o desconto dos sócios para o clássico

A novidade para o clássico é que o clube aumentou o desconto dos sócios da seguinte forma: aqueles que normalmente têm 20%, terão 40%, os que têm 50%, terão 60%, os que têm 60%, terão 75%, e os que tem 75%, terão 80%.

A prioridade de compra segue a mesma. Os planos "Arquiba 100%", "Arquiba Família", "Maraca+", "Maraca+ Família", "Leste Raíz" e "Pacote Futebol" podem fazer check in a partir das 17h desta sexta-feira. Para os planos "Arquiba 75%" e "Pacote Jogos", a partir das 10h de sábado (17), enquanto para o "Arquiba Raiz" começa às 18h. No domingo (18), às 10h, abre para o plano "Guerreiro". Para o público geral, será na terça-feira (20), às 10h.

Gratuidades

As gratuidades podem ser retiradas online ou presencialmente. Para o resgate online, o torcedor deve acessar gratuidade-fluminense.futebolcard.com. Já as retiradas físicas, devem ser feitas obrigatóriamente pelo beneficiário, portando documento oficial com foto e ingresso do mesmo setor.

Torcida do Fluminense presente no Maracanã no confronto com o Grêmio (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Valores de ingresso para Fluminense x Vasco

Setor Sul (Fluminense)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 18 Arquiba Raiz: R$ 22,50 Guerreiro Toda Terra: R$ 36 Guerreiro: R$ 54 Leste Raiz: R$ 54 Inteira: R$ 90 Meia-entrada: R$ 45

Setor Leste Inferior (torcida mista)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz: R$ 0 Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos: R$ 26 Guerreiro Toda Terra: R$ 52 Guerreiro: R$ 78 Inteira: R$ 130 Meia-entrada: R$ 65 Sócios do Vasco: R$ 65

Setor Leste Superior (torcida mista)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz: R$ 0 Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos: R$ 22 Guerreiro Toda Terra: R$ 44 Guerreiro: R$ 66 Inteira: R$ 110 Meia-entrada: R$ 55 Sócios do Vasco: R$ 55

Setor Oeste (torcida mista)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0 Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos: R$ 36 Guerreiro Toda Terra: R$ 72 Guerreiro: R$ 108 Leste Raiz: R$ 108 Inteira: R$ 180 Meia-entrada: R$ 90 Sócios do Vasco: R$ 90

Setor Norte - Torcida do Vasco

Inteira: R$ 90

Meia-entrada: R$ 90

Sócios do Vasco: R$ 45

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Fluminense.