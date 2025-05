Histórico entre Vasco e Fortaleza tem cariocas invictos em casa

Vasco e Fortaleza se enfrentam neste sábado (17), em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O duelo terá início às 18h30 (de Brasília). Em campo, os cariocas defenderão uma invencibilidade histórica contra os cearenses.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

São sete triunfos do Cruzmaltino e quatro empates em 11 compromissos com mando carioca. Pela Série A de 2024, o Vasco venceu por 2 a 0 em São Januário, em gols de Mateus Carvalho e Pablo Vegetti. No lado do Tricolor, o meio-campista Hércules foi expulso ainda no 1º tempo.

Assim, o time de Vojvoda tentará obter um resultado inédito contra o adversário. Analisando o retrospecto total, são nove vitórias dos cariocas, cinco dos cearenses e oito empates. O Cruzmaltino tem 27 gols e o Leão soma 23.

continua após a publicidade

Partida entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Momentos de Vasco e Fortaleza no Brasileirão

Ocupando a 17ª posição na tabela da Série A, com sete pontos, o Vasco busca uma vitória em casa para tentar deixar a zona de rebaixamento. O clube vem de três derrotas consecutivas no torneio e, em todas as competições, são nove jogos sem triunfos. O último resultado positivo aconteceu diante do Sport (3 a 1), em casa, no dia 12 de abril.

O Fortaleza tenta manter a sua fase de recuperação no Campeonato Brasileiro. Depois de golear o Juventude por 5 a 0, a equipe subiu para dez pontos e agora está em 11º lugar. São sete jogos de invencibilidade por todas as competições, mas cinco dos compromissos no recorte terminaram empatados.

continua após a publicidade

Anderson Daronco apita Vasco x Fortaleza

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) definiu que Anderson Daronco (RS) será o árbitro responsável por apitar o confronto entre Vasco e Fortaleza, pela nona rodada da Série A.