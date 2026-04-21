O estádio de São Januário completa 99 anos nesta terça-feira (21) em meio a um momento simbólico para o Vasco. Enquanto a casa cruz-maltina se aproxima de seu centenário, o projeto de reforma do estádio — uma das principais bandeiras da gestão do presidente Pedrinho — segue sem data para sair do papel. O entrave não está mais na aprovação política ou jurídica do modelo criado para financiar as obras, mas sim na comercialização do potencial construtivo, mecanismo que se tornou a base da engenharia financeira do projeto.

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Como São Januário é um estádio tombado e tem limitações para expansão, o Vasco encontrou na Transferência do Direito de Construir uma forma de gerar recursos. Na prática, o clube poderá vender seu potencial construtivo não utilizado para incorporadoras, e usar esse dinheiro para financiar a reforma do estádio.

A construção desse modelo passou por uma articulação política em várias etapas. O projeto foi levado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, em junho de 2024, resultou na aprovação da Lei Complementar 272, por unanimidade. Em julho, a lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, e, em dezembro do mesmo ano, os decretos que regulamentaram a operação tornaram o mecanismo operacional. Com isso, o clube passou a ter cerca de 280 mil metros quadrados disponíveis para comercialização, com expectativa de arrecadar aproximadamente R$ 500 milhões para financiar integralmente a reforma.

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São Januário antes do jogo entre Vasco e Volta Redonda (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Apesar dos avanços, o início das obras segue condicionado à venda da maior parcela desse potencial. Duas empresas já estariam apalavradas para adquirir, juntas, cerca de 60 mil metros quadrados, mas o clube entende que iniciar a reforma sem assegurar a maior parte dos recursos representaria um risco elevado de paralisação futura. Por isso, a diretoria optou por aguardar a conclusão da negociação principal antes de emitir a ordem de serviço.

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Venda do terreno Marapendi pode facilitar reforma de São Januário

O terreno do Marapendi, na Barra da Tijuca, tornou-se peça central nesse processo. Com cerca de 200 mil metros quadrados, a área é vista como uma das poucas capazes de absorver o maior volume do potencial construtivo disponível do Vasco e, por isso, virou alvo de interesse no mercado imobiliário. A movimentação reacendeu disputas entre incorporadoras e fez o clube acompanhar de perto as negociações envolvendo o espaço. Outra área cogitada seria o antigo terreno do Terra Encantada, mas a aquisição do espaço pela Cyrela e a vinculação ao potencial construtivo do Parque Olímpico reduziram essa possibilidade.

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Sem a definição dessa operação, o Vasco ainda não trabalha oficialmente com prazo para início das obras. Nos bastidores, chegou a ser ventilada a hipótese de começar as intervenções apenas após o centenário de São Januário, em 2027, realizando antes uma partida comemorativa no estádio. Internamente, porém, esse não é tratado como plano ideal. A meta da diretoria é acelerar o processo e iniciar a reforma antes disso, desde que haja segurança financeira para evitar interrupções.

Assim, aos 99 anos, São Januário celebra sua história com o futuro em compasso de espera. O projeto para transformar o estádio está juridicamente estruturado, politicamente aprovado e financeiramente desenhado. O que falta, agora, é a etapa decisiva: transformar o potencial construtivo em recursos concretos para que a reforma, enfim, deixe o papel.

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