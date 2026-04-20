Última vitória do Vasco sobre o Paysandu foi há mais de 20 anos sob o comando de Renato Gáucho
Gigante da Colina venceu por 4 a 0 com show de Romário
O Vasco encara o Paysandu nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela quinta fase da Copa do Brasil, tentando encerrar um longo jejum diante do adversário paraense. A última vitória cruz-maltina sobre o Papão aconteceu em 2005, há mais de 20 anos, justamente com Renato Gaúcho no comando — cenário que se repete agora no reencontro entre as equipes.
Na ocasião, o Vasco goleou o Paysandu por 4 a 0 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Comandado por Renato, o Cruz-Maltino contou com dois gols de Romário, além de tentos de Morais e Diego Corrêa para construir a última vitória sobre o clube paraense.
O retrospecto geral do confronto é equilibrado. Em 15 partidas disputadas, são oito vitórias do Vasco, um empate e seis triunfos do Paysandu. Apesar da vantagem histórica vascaína, o recorte recente favorece o Papão, que venceu os dois confrontos entre as equipes na Série B de 2016. No primeiro turno, triunfo paraense por 2 a 0 em São Januário, com dois gols de Jhonnatan. No returno, nova vitória do Paysandu por 3 a 1, com gols de Gilvan, João Lucas e Bruno Veiga, enquanto Éderson descontou para o Vasco.
Além do tabu a ser quebrado, o duelo desta terça também carrega um ingrediente inédito: será a primeira vez na história que Vasco e Paysandu se enfrentam pela Copa do Brasil. O Cruz-Maltino tenta usar a coincidência do retorno de Renato Gaúcho para repetir o roteiro de 2005 e voltar a vencer o Papão após duas décadas.
