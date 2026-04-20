Paysandu x Vasco: Cruz-Maltino vai reencontrar ex-diretor de futebol
Hoje no Papão, dirigente antecedeu Admar Lopes no Gigante da Colina
A partida entre Vasco e Paysandu, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil, também marca um reencontro nos bastidores. O Gigante da Colina terá pela frente Marcelo Sant'Ana, ex-diretor de futebol vascaíno e atual homem forte do departamento de futebol do clube paraense.
Antecessor de Admar Lopes, Sant'Ana trabalhou no Vasco entre julho de 2024 e maio de 2025. Escolhido pelo presidente Pedrinho após a retomada do controle do futebol com a saída da 777 Partners, o dirigente chegou ao clube respaldado pelo bom relacionamento construído com a cúpula vascaína e pelo histórico de gestão no Bahia. Pedrinho conheceu Sant'Ana durante um curso de Gestão Técnico do Futebol, ao lado de Felipe "Maestro", atual diretor-técnico do clube.
No currículo, Sant'Ana carregava o peso de ter sido o presidente mais jovem das Séries A e B, aos 35 anos, durante sua passagem pelo Bahia. No Tricolor, conquistou o Campeonato Baiano de 2016, a Copa do Nordeste de 2017 e liderou o acesso do clube à elite nacional. No Vasco, porém, sua passagem ficou marcada por avaliações mistas. Internamente, era visto como um dirigente forte na parte orçamentária e conhecedor das burocracias da SAF, mas acabou desgastado pela falta de agilidade no mercado, especialmente em negociações por reforços.
Durante sua gestão, foi responsável por contratações como Alex Teixeira, Souza, Jean David, Emerson Rodríguez e Maxime Dominguez, em 2024, além de Benjamin Garré, Daniel Fuzato, Loide Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Mauricio Lemos, Nuno Moreira e Tchê Tchê, em 2025.
Desde o fim de 2025 no Paysandu, Sant'Ana assumiu a missão de reconstruir o elenco após o rebaixamento da equipe, última colocada da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para 2026, liderou uma reformulação com 16 contratações, entre elas Marcão, JP Galvão, Bruno Bispo, Facundo Bonifazi, Marcinho, Lucas Cardoso, Itálo Carvalho e Thayllon.
Os resultados começaram a aparecer. O Paysandu conquistou o Campeonato Paraense ao bater o Remo na decisão, ocupa a sexta colocação da Série C após três rodadas — com uma vitória e dois empates — e faz boa campanha na Copa do Brasil, após eliminar Portuguesa-RJ e Portuguesa-SP. Agora, o projeto conduzido por Marcelo Sant'Ana terá um teste simbólico: enfrentar justamente o clube onde sua trajetória terminou há menos de um ano.
