Pedrinho está no comando da SAF do Vasco desde o dia 15 de maio, quando o clube associativo entrou na Justiça para tirar a 777 Partners do controle. Em quase um ano de trabalho, o presidente demitiu três técnicos.

O primeiro deles foi Álvaro Pacheco, que tinha sido contratado ainda na gestão da 777. O treinador português durou apenas quatro partidas, sendo três derrotas e um empate.

Sem opções no mercado, Pedrinho investiu em Rafael Paiva, que conquistou 12 vitórias, oito empates e 11 derrotas dentro de 31 jogos. O interino, que foi efetivado internamente no clube, ainda levou a equipe à semifinal da Copa do Brasil.

Agora, o último, foi Fábio Carille. No comando do Vasco, o ex-técnico cruz-maltino venceu nove partidas, empatou cinco e perdeu sete em 21 jogos. Após a demissão, Pedrinho explicou o contexto de todos os desligamentos.

- A questão do tempo de trabalho do treinador foi uma coisa que eu fui muito sacaneado. O (Álvaro) Pacheco tinha sido contratado pela gestão anterior e com quatro jogos eu tive que fazer uma demissão. Eu falei na época, pela perspectiva do acompanhamento do trabalho, eu percebi que não existiria uma evolução. Depois, a gente subiu o Paiva que deu uma resposta positiva. Teve uma queda interna de rendimento ali e a gente fez a troca. Eu acho que o contexto todo é muito difícil. Falando dos dois lados, do lado de cá como presidente e do lado de vocês, que eu já estive aí. Acho que a gente extermina tudo muito rápido, e acaba que o ambiente fica muito duro para ser sustentado. Às vezes, você quer dar tempo de trabalho, por mais que seja um jogo que não te agrade quanto você espera, mas se você olhar no cenário nacional, as opções de mercado também não são essas. Então, você fica amarrado - afirmou Pedrinho.

O Vasco já tem um perfil traçado para um novo técnico. O treinador terá que priorizar a posse de bola e faça o time ter saída qualificada, postura e jogo equilibrado. Fernando Diniz e Luís Castro são nomes em pautas, sendo que o brasileiro é o favorito.

Carille se despediu do Vasco nesta segunda-feira (28) (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Vasco volta a campo na quinta-feira (1º), para disputar o primeiro jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrenta o Operário, às 16h, no Estádio Germano Krüger.