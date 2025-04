Fábio Carille se despede do Vasco após demissão

O técnico Fábio Carille se despediu do Vasco após a demissão na noite de domingo (27). Nas redes sociais, o ex-treinador cruz-maltino agradeceu a oportunidade e disse que se sentiu honrado por ter feito parte da história do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

"Na noite do último domingo, eu e minha comissão técnica encerramos nosso ciclo no Vasco da Gama. Foram pouco mais de quatro meses de trabalho intenso, dedicação e empenho para alcançar os objetivos traçados pelo clube.​

Agradeço à diretoria pela oportunidade, aos atletas pelo comprometimento diário e a todos no clube por acreditarem no trabalho e nos abraçar desde o primeiro momento. Trabalhar em um clube da grandeza do Vasco foi uma honra.​ Desejo sucesso ao clube na sequência da temporada."

continua após a publicidade

➡️ Vasco traça perfil e inicia busca por novo técnico

O que aconteceu?

Carille foi demitido pelo Vasco após a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o presidente do clube, Pedrinho, anunciou o desligamento do técnico.

- Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille.

continua após a publicidade