O Newell's Old Boys, da Argentina, acionou o Vasco na Fifa pedindo o pagamento de uma dívida de 2,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15 milhões na cotação atual) referente ao volante Juan Sforza. Nas redes sociais, o clube argentino informou que a sentença será divulgada nos próximos meses.

"O Club Atlético Newell's Old Boys comunica a sócios e sócias que continua avançando a demanda com a Fifa sobre o descumprimento do pagamento que mantém o Club Vasco da Gama pela transferência do jogador Juan Sebastián Sfroza, realizada no mercado de transferências de janeiro de 2024. A reclamação em curso é por um montante aproximado de 2,6 milhões de dólares.

Finalizada a instância para a contestação da demanda por parte do clube brasileiro, a Fifa confirmou que a sentença será pronunciada nos próximos meses."

Sforza foi contratado pelo Vasco em fevereiro do ano passado. O negócio foi fechado em torno de 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões na cotação da época). Porém, o volante não se firmou no Cruz-Maltino, que tenta negociar o jogador.

Em 2025, Sforza entrou em campo em apenas três partidas. O volante argentino perdeu espaço sob o comando de Fábio Carille, que foi demitido neste domingo (27). Por vezes, o jogador sequer relacionado para os jogos.

➡️ Fábio Carille se despede do Vasco após demissão