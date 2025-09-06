Sábado perfeito: Vasco vence em três categorias na base

O sábado (6) foi de grandes resultados para as categorias de base do Vasco da Gama. Com destaque para a vitória contundente sobre o rival Flamengo no Sub-20, o clube cruzmaltino emplacou três vitórias importantes em diferentes competições e categorias.

Goleada na Gávea e liderança no Sub-20

Pela 6ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20, o Vasco aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, em pleno campo adversário, na Gávea. Os gols vascaínos foram marcados por Samuel, Avellar, Léo Jacó e João Vitor.

Vasco goleia Flamengo no sub-20 (Foto: Reprodução/Vascobase)

Com o resultado, o Vasco chegou a 15 pontos e lidera a competição estadual. A vitória também marcou o nono triunfo consecutivo sobre o Flamengo na categoria, e a impressionante décima primeira vitória nos últimos 12 clássicos.

A equipe volta a campo pelo Estadual no próximo sábado (13), contra o Madureira, no Estádio Nivaldo Pereira.

Virada e 100% no Sub-17

Pela Copa Rio Sub-17, o Vasco também venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, de virada, no Estádio Nivaldo Pereira. Os gols da vitória foram anotados por Kauan Veras, Matheus Lopes e Victor Hugo. Com o resultado, o time mantém os 100% de aproveitamento na competição.

O próximo desafio será fora de casa, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.

Matheus Lopes comemora gol marcado pelo Sub-17 do Vasco (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

Mais uma vitória no Sub-15

Fechando o dia positivo, o Sub-15 vascaíno venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1, também pela Copa Rio. Os gols foram marcados por Paulo Rodrigues e Davi Araújo, garantindo mais três pontos para a equipe na 5ª rodada da competição.