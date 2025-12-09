menu hamburguer
Fora de Campo

Cazé aponta favorito para Vasco x Fluminense na Copa do Brasil

Equipes fazem ida e volta no Maracanã

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
06:00
Cazé aponta favorito para Vasco x Fluminense na Copa do Brasil
O jornalista Casimiro Miguel, da Cazé TV, analisou o momento do Vasco e Fluminense após o fim do Campeonato Brasileiro para apontar um favorito no clássico carioca pela semifinal da Copa do Brasil. Na visão do comentarista, tudo mudou desde o último clássico entre as equipes no Maracanã, no segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, o Vasco vinha em uma boa sequência e derrotou o Fluminense por 2 a 0.

- O Vasco chega numa semifinal de Copa do Brasil desmoralizado. O Vasco está desmoralizado.  O Fluminense hoje, de novo, lotou o Maracanã. Fez o dever de casa, foi direto para a Libertadores - destacou que o Fluminense chega melhor para o confronto contra o Vasco na Copa do Brasil.

- Não tem o que falar do torcedor do Vasco. Eu não sei como é que vai estar, mas pelo menos 50-50.  O torcedor do Vasco certamente vai estar em peso no Maracanã. Só que assim, cara, como é que chega o Vasco?  Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, de verdade, é um milagre - cravou.

Vasco e Fluminense se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil

Classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega motivado para o duelo decisivo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira (11), os rivais escrevem o primeiro capítulo desse confronto, que será definido no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

Quem avançar encara o vencedor de Cruzeiro x Corinthians, que definem o outro chaveamento da competição.

