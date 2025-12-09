O Vasco anunciou oficialmente nesta terça-feira (9) a Nike como nova fornecedora de material esportivo do clube. A relação entre o cruz-maltino e a empresa já se construía há algum tempo e passa a valer a partir de 2026, encerrando a parceria entre o clube e a Kappa, patrocinadora que estampa os uniformes vascaínos desde 2020. O contrato é válido até 2032, de acordo com o portal "ge".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O acordo entre Nike e Vasco contempla a linha completa de produtos para as equipes profissionais masculina e feminina, categorias de base e comissão técnica, o que inclui os uniformes de jogo, treino, viagem e peças casuais. O fornecimento do material acontece através da Fisia, empresa responsável por distribuir a Nike no Brasil, assim como foi feito no contrato com o Atlético Mineiro, outro clube que anunciou a empresa para 2026.

A estreia dos uniformes acontecerá no começo da próxima temporada com o time profissional, em jogo do Campeonato Carioca. Entretanto, antes disso, a base do Vasco usará camisas temporárias em jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, campeonato de base que começa na nos primeiros dias de janeiro. Essas peças serão exclusivas para uso em campo e não estarão disponíveis para comercialização. A estratégia também será utilizada pelo Galo em seu começo de parceria com a Nike.

continua após a publicidade

Na campanha de anúncio nas redes sociais, o atacante Rayan, destaque do Vasco em 2025, foi o escolhido para estrelar o vídeo. A oficialização veio através da campanha "Nossa Coragem Nos Faz Gigantes", que, segundo o clube, destaca a união de duas marcas pioneiras. O vídeo mostra lances do jogador cruz-maltino, que narra um texto sobre o pioneirismo do clube.

- A gente não chegou aqui seguindo as coordenadas, mas seguindo nossa exigência, usando a coragem como farol, abrindo uma nova rota por se recusar a aceitar o caminho - destaca a narração. No anúncio do acordo, o presidente do Vasco, Pedrinho, detalhou a estratégia por traz da parceria entre o clube e a empresa norte-americana.

continua após a publicidade

- Para o Vasco, esta parceria com a Nike, marca líder mundial em artigos esportivos, representa muito mais do que um acordo de fornecimento esportivo. É um movimento estratégico que reforça nosso compromisso com excelência, inovação e com a construção de um futuro à altura da grandeza do clube. A Nike reconhece a força da nossa história, acredita no projeto que estamos desenvolvendo e se une a nós pelo que carregamos de mais valioso: a coragem que molda o nosso caminho - afirma Pedrinho.

Vasco e Nike mantém negociações há mais de um ano

O Lance! noticiou as negociações entre Vasco e Nike desde o fim de 2024, destacando que a parceria deveria ser fechada ainda em 2025 e válida a partir da próxima temporada. Segundo as apurações, já havia um interesse da marca norte-americana de patrocinar o Vasco desde o período de comando da 777 Partners na SAF vascaína. A entrada da empresa da "vírgula" era esperada pelo fato do time carioca não ter renovado com a Kappa, em contrato que vai até 31 de dezembro deste ano.

Campanha destaca 'coragem e pioneirismo' do Vasco

O slogan da campanha "Nossa Coragem Nos Faz Gigantes" destaca a essência das duas instituições, reforçada pelo texto de divulgação do clube, que cita movimentos históricos do cruz-maltino ao longo das décadas, como os Camisas Negras e a Resposta Histórica.

- A peça traz uma narrativa envolvente que traduz a essência dessa união: duas instituições que não reagem ao que vem de fora, reagem ao que carregam dentro de si. É essa força interna, indomável e histórica, que guia seus passos rumo ao desconhecido, onde a direção importa mais do que o destino - descreve o texto de anúncio.

A campanha de lançamento teve parceria com o estúdio criativo AKQA. No audiovisual publicado nas redes sociais, refletores iluminam a fachada de São Januário e um feixe de luz simulam a marca registrada do Vasco, que é a faixa branca na diagonal, assim como as camisas da equipe.

Nike fora do Rio de Janeiro desde 2009

Em 2009, a Nike parou de vestir a camisa de um clube carioca quando deixou o Flamengo. A Olympikus assumiu o posto na época. Desde então, a empresa norte-americana nunca mais forneceu material esportivo para uma equipe do Rio de Janeiro.