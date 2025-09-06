Na Gávea, o Vasco não tomou conhecimento do rival Flamengo e aplicou uma goleada por 4 a 1, neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20. Em grande atuação coletiva, os gols cruzmaltinos foram marcados por Samuel, Avellar, Léo Jacó e João Vitor. Confira abaixo os quatro gols cruz-maltinos;

A equipe comandada por Matheus Curopos demonstrou intensidade desde os primeiros minutos e aproveitou as falhas defensivas do adversário para construir o placar elástico. Com a vitória, o Vasco se firma na liderança do Campeonato Carioca Sub-20 com 15 pontos, cinco a mais que o vice-líder Flamengo.

Confira os gols cruz-maltinos no jogo

⚽João Vitor - 4 x 1

⚽Léo Jacó - 3 x 1

⚽Avellar - 2 x 1

⚽Samuel - 1 x 0

⚫O time titular que foi a campo:

Phillipe Gabriel, Breno Vereza, Wanyson, Walace Falcão, Avellar, Estrella, Gustavo Guimarães, Euder, Samuel, Juninho, Zuccarello. Técnico: Matheus Curopos

Vasco alcança 11ª vitória em 12 jogos

O próximo compromisso da equipe na competição será no sábado (13), contra o Madureira, no estádio Nivaldo Pereira. A expectativa é de mais uma boa exibição dos Meninos da Colina.

Estrella volta a ativa

Guilherme Estrella se lesionou quando jogava contra o Botafogo, pelo profissional do Vasco. O jovem ficou um ano parado se recuperando da lesão no joelho direito. A situação foi agravada por uma alteração anatômica congênita.

Durante este período de um pouco mais de um ano, Estrella passou por duas cirurgias. A primeira foi para estabilizar o menisco, já segunda para corrigir qualquer problema, seja um flap meniscal ou incômodo no ponto de sutura.