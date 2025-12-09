O torcedor do Vasco viveu uma temporada marcada por altos e baixos e projeta encerrar o ano com a conquista da Copa do Brasil. Para isso, conta com uma das melhores notícias da temporada, especialmente após a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico: o bom desempenho de Rayan, jovem de 19 anos formado na base do clube. Eleito a revelação do ano pelo Prêmio Brasileirão 2025, o jogador declarou que pretende permanecer no Gigante e confirmou que as negociações para a renovação de seu contrato estão bem encaminhadas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Ao ser questionado sobre sua permanência no Vasco durante a cerimônia de premiação, o atacante afirmou que ainda não há decisão definitiva, mas que as negociações para seguir no clube estão avançando para o próximo ano. Abaixo, confira a resposta de Rayan:

— Ainda não foi assinado, mas está bem encaminhado. Estamos conversando — revelou o atleta.

Boa noite! Prazer, Rayan 💢

Revelado na Barreira, Rayan cumpriu em 2025 o potencial que a torcida e o Vasco depositavam nele de forma avassaladora, destacando-se tanto pela ponta direita quanto como referência no ataque. Nascido em 2006, o jogador subiu aos profissionais em 2023 e, após conquistar mais espaço em 2024, consolidou-se nesta temporada ao marcar 19 gols, sendo 14 no Brasileirão, e registrar uma assistência. Seu desempenho o tornou franco favorito ao prêmio de revelação da liga nacional, competição na qual o Cruz-Maltino terminou na 14ª posição. Ao longo do ano, ele conquistou o carinho das arquibancadas e demonstra potencial para se tornar a maior venda da história do clube.

continua após a publicidade

Rayan, do Vasco, discursa com o troféu de revelação do ano pelo Prêmio Brasileirão 2025 (Foto: Reprodução/CBF TV)

O atual vínculo entre Vasco e Rayan vai até o final de 2026, após a extensão contratual aceita em abril deste ano. O jogador e seu pai, Valkmar, ex-jogador do clube, mantêm uma relação sólida com a instituição e não desejavam uma saída que prejudicasse o time de São Januário.

O Vasco enfrenta um de seus principais desafios da temporada na partida de ida da Copa do Brasil contra o Fluminense, marcada para esta quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã. O duelo de volta será realizado neste domingo (14), às 20h30, no mesmo estádio. O Gigante da Colina conquistou o torneio uma vez, em 2011, sua última conquista nacional até hoje.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.