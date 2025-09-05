Muitos torcedores do Vasco se animaram demais com a declaração de um jogador da Seleção Brasileira, e tem motivo para isso. Depois da vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Chile, nesta quinta-feira (4), Bruno Guimarães deixou os vascaínos com um sorriso de orelha a orelha.

continua após a publicidade

Com o primeiro gol de Estêvão vestindo a camisa da equipe nacional, com a redenção de Paquetá, autor do segundo gol, e com grande atuação do reserva Luiz Henrique, que participou de dois gols, incluindo o terceiro, de Bruno Guimarães, Brasil x Chile foi um show.

➡️Atitude de Luis Roberto em Brasil x Chile repercute: ‘Tem que levar a sério’

Titular e um dos destaques do jogo, Bruno Guimarães deu uma declaração forte na zona mista do Maracanã. Torcedor declarado do Vasco, o craque da Seleção Brasileira alegou que no Brasil ele só joga no Cruzmaltino, time do coração, e no Athletico, clube que o formou.

continua após a publicidade

- Eu só voltaria para o Athletico Paranaense ou para o Vasco, fora isso não volto. Sou vascaíno, mas tenho uma história bonita no Athletico, então se eu voltar é para esses dois clubes.

Jogadores da Seleção comemoram gol contra o Chile. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Veja reação da torcida do Vasco após declaração de Bruno Guimarães, da Seleção Brasileira

Não é a primeira vez que Bruno se declara ao Cruzmaltino

Em dezembro de 2024, Bruno Guimarães declarou que era torcedor do Vasco. Na Seleção Brasileira, o volante tem sido titular com todos os treinadores. Destaque da Seleção Brasileira e do Newcastle, da Inglaterra, o volante Bruno Guimarães confirmou os rumores sobre seu clube de coração no futebol brasileiro. Em entrevista à ESPN, o volante afirmou que é torcedor do Vasco da Gama e que deseja atuar pelo clube no futuro, apesar de ser um dos grandes jogadores da história de outro gigante, o Athletico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O meia, em alta na Premier League com a camisa dos Magpies, afirmou que a ligação com o Gigante da Colina aconteceu desde o berço, influenciado pela família. Além disso, revelou que deseja realizar o sonho do pai em jogar com a camisa do Cruz-Maltino.

— Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína. Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube - afirmou o volante à ESPN em dezembro de 2024.